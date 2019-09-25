Названы регионы, где получают самые высокие пенсии

Средний размер выплат на заслуженном отдыхе по стране в первом полугодии 2019 года составил 14,1 тысячи рублей.

Пенсионеры Чукотского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области получают самую большую пенсию в стране. Самые маленькие выплаты для пенсионеров зафиксировали в Дагестане. Информация приводится в бюллетене Росстата "Статистическое обозрение" за первое полугодие 2019 года.

В Чукотском автономном округе средний размер пенсии составил 24 318 рублей, в Ненецком автономном округе — 21 605, в Магаданской области — 21 553, Камчатском крае — 21 243, в Дагестане — 10 922 рубля.

Не стоит думать, что пенсионеры северных регионов страны купаются в роскоши. В преддверии празднования Нового года Лайф составлял индекс "оливье", который показал, что одинаковый набор продуктов на Чукотке будет стоить более девяти тысяч рублей, в то время как на Кавказе только немногим больше трёх тысяч.

Так же ситуация обстоит с оплатой услуг в жилищно-коммунальной сфере. Наибольшую долю семейного бюджета на эти услуги в 2018 году тратили жители Камчатки и Колымы, а в Дагестане и Ингушетии на оплату по тарифам ЖКХ тратили меньше всего.

Пенсионный фонд недавно объяснял, почему может быть уменьшена пенсия. Одна из причин — это как раз переезд в другой регион.