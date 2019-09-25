Росстат подсчитал, сколько россиян могут попасть под сокращение до конца месяца

По оценке специалистов, наибольшие риски потерять место у занятых на обрабатывающих производствах.

До конца сентября 51,6 тысячи россиян могут лишиться работы из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компаний. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомилась газета "Известия".

По оценке специалистов, наибольшие риски потерять место грозят работникам обрабатывающих производств (12,6 тысячи человек), госслужащим (7,7 тысячи) и занятым в сфере образования (5,2 тысячи).

Как отмечает издание, ожидаемый масштаб сокращений — 51,6 тысячи человек — является минимальным с 2016 года по сравнению с аналогичными периодами. В стране насчитывается 75,6 миллиона официально трудоустроенных граждан, поэтому доля тех, кому грозит сокращение, составляет менее чем 0,1%.

Ранее Росстат сообщил, что невесты в стране "постарели" на восемь лет.