На Урале пограничник умер от ранения в голову

В Челябинской области в Брединском районе сотрудник погранслужбы Фидан К. 1981 года рождения был найден с огнестрельным ранением в голову. Как стало известно Лайфу от источника в медицинских кругах, он был экстренно госпитализирован минувшей ночью, но скончался в реанимации.

В медучреждение приезжали родственники, чтобы забрать тело умершего. Другие подробности пока не известны. Официальных комментариев от погранслужбы и правоохранительных органов не поступало.