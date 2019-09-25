На Урале пограничник умер от ранения в голову

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В Челябинской области в Брединском районе сотрудник погранслужбы Фидан К. 1981 года рождения был найден с огнестрельным ранением в голову. Как стало известно Лайфу от источника в медицинских кругах, он был экстренно госпитализирован минувшей ночью, но скончался в реанимации.

<p>Фидан К. Фото © Соцсети</p>

В медучреждение приезжали родственники, чтобы забрать тело умершего. Другие подробности пока не известны. Официальных комментариев от погранслужбы и правоохранительных органов не поступало.

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