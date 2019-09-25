Генпрокуратура выявила случаи, когда не расследовались факты поджога леса

По мнению надзорного ведомства, зачастую с помощью огня преступники пытались скрыть факт незаконной вырубки.

Генеральная прокуратура России провела масштабную проверку причин возникновения крупных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. По её итогам были вскрыты факты укрывательства преступлений в сфере противодействия лесным пожарам в регионах. В частности, за возгорания по естественным природным причинам выдавались умышленные поджоги леса.

— Вскрыты случаи укрывательства преступлений. Нередко дознаватели безосновательно связывают возникновение пожаров с грозами и даже делают это при наличии категорического заключения экспертов о возгорании ввиду источника огня, — сообщил на совещании в Красноярске замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

По данным Генпрокуратуры РФ, только в Хабаровском крае органы дознания не проводили никаких проверок по 15 фактам лесных пожаров, содержащим признаки статьи УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".

— Помимо вины органов расследования считаю это и упущением в организации прокурорского надзора, отсутствием принципиальной позиции прокурора. Для исправления ситуации необходимо безотлагательно провести сверку материалов и прекратить практику формального обмена постановлениями, добиваться возбуждения уголовных дел, — отметил Буксман.

Как добавил первый заместитель генпрокурора РФ, причиной большого количества природных пожаров в основном является человек и его деятельность. В том числе противоправная, например попытка скрыть незаконные вырубки леса поджогом.

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2018 году 642 преступления были квалифицированы по статье об умышленном уничтожении леса. В первом полугодии этого года таких преступлений зафиксировано 348. В 2018-м 30 таких дел дошли до суда, в текущем году — 15.

Ранее Лайф сообщал о сокращении количества лесных пожаров в Сибири. Позднее в лесах Красноярского края сняли режим ЧС.