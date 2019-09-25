Зоозащитница лишилась ноги из-за нападения медведицы в уссурийском зоопарке

Манюня дотянулась когтями до Веры Блищ, которая показывала молодому сотруднику, как кормить зверя.

Медведица напала на дрессировщицу и известную зоозащитницу Веру Блищ во время кормления в зоопарке в Уссурийске. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, пострадавшей пришлось ампутировать ногу до голени.

Опытная сотрудница зверинца показывала молодому работнику, как правильно убирать клетку и кормить косолапую. При этом медведица Манюня находилась в перегонной клетке. Дрессировщица стала накладывать ей еду и резко облокотилась на клетку, зверь когтями подрал ногу женщины.

— Животное не виновато, у меня резко закружилась голова, я сама не поняла, как оказалась около клетки. Я больше 25 лет работаю с хищниками, и всякое бывало за это время. Но вины зверя точно в этом нет. Могу точно заявить, что Манюня не агрессивна, — говорит пострадавшая.

Блищ экстренно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти её ногу.

В зоопарке в Уссурийске содержатся животные, которых спасли во время мощного тайфуна "Гони" в 2015 году. В операции принимала участие и сама Блищ.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье медведь напал на машину с семьёй.