Зеленский назвал Украину сильной страной, которая ни у кого ничего не просит

В Нью-Йорке он планирует провести личную встречу с лидером США Дональдом Трампом.

На полях 74-й сессии Генассамблеи ООН Владимир Зеленский прокомментировал работу в "нормандском формате", а также рассказал, о чем будет говорить с Дональдом Трампом.



Видео: Валерий Шарифулин/ТАСС pic.twitter.com/q9NUTUFwEn — ТАСС (@tass_agency) 25 сентября 2019 г.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну новой, сильной, которая ни у кого ничего не просит. На полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он ответил на вопросы российских журналистов, чего не допускал его предшественник Пётр Порошенко.

— О чём с Трампом будете говорить, о чём-то просить его будете дополнительно? — спросили Зеленского.

— Если про просить — это точно не про Украину, Украина — новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь, — заявил украинский президент в ответ.

На вопрос о телефонном разговоре, во время которого на него якобы пытался повлиять Дональд Трамп, Зеленский ответил, что давить на него может только один человек — его шестилетний сын.

В прошлом году президент Украины Пётр Порошенко также встретился с журналистами российского телевидения, однако их он назвал "фейк-ньюс", заявил, что они распространяют дезинформацию, и отказался разговаривать.