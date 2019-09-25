Совфед переизбрал Лебедева председателем Верховного суда

Он возглавляет высший судебный орган России уже 30 лет, за которые его переизбирали пять раз.

Совет Федерации в шестой раз назначил председателем Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, который занимает эту должность с июля 1989 года. Решение о его назначении было принято сегодня на пленарном заседании.

Высшая квалификационная коллегия судей России 17 сентября рекомендовала переизбрать на пост главы ВС Лебедева. После этого, согласно регламенту, представление о его назначении в верхнюю палату внёс президент России Владимир Путин.

Вячеслав Лебедев возглавляет Верховный суд с июля 1989 года. За это время он переизбирался на эту должность пять раз. Последний раз, в 2014 году, он стал председателем уже объединённого Верховного суда, в состав которого вошёл бывший Высший арбитражный суд.