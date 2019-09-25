Путин сообщил, что Россия поставит Венесуэле вакцины от гриппа

По словам российского лидера, если потребуется, в будущем объём поставок можно увеличить до пяти миллионов доз.

Россия поставит Венесуэле вакцины от гриппа. Об этом сегодня сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером этой страны Николасом Мадуро в Кремле.

— В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины от гриппа. А на постоянной основе могли бы поставлять до пяти миллионов, — заявил Владимир Путин.

Путин отметил, что отношения двух стран развиваются. За последние месяцы рост товарооборота составил 10%, в том числе за счёт встречных поставок сельхозпродукции.

— Это важно в связи с непростой ситуацией, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому можем рассматривать эту часть взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество. Поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии, — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что Москва поддерживает диалог легитимных властей Венесуэлы с оппозицией.

США же ранее, наоборот, расширили список санкций против Венесуэлы.