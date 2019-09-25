Каждая третья пара кроссовок в России оказалась поддельной

Жители страны в среднем за год тратят около 77 миллиардов рублей на контрафактную спортивную обувь.

Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась поддельной. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании Brandmonitor, которая специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом.

По подсчётам аналитиков, годовой оборот популярной спортивной обуви достиг в России 234 млрд рублей, из которых почти 33% — около 77 млрд рублей — приходится на контрафакт. Основная часть серой продукции (70%, или 54 млрд рублей) продаётся в торговых центрах и на вещевых рынках, остальное — через Интернет.

При этом 43% обладателей фейков приобретали товар по незнанию. А четверть намеренно носят левые кроссовки, чтобы сэкономить. Средняя стоимость поддельной пары обуви составляет 2–2,9 тысячи рублей, в то время как оригинал обойдётся в четыре-пять тысяч рублей. Основными покупателями контрафакта являются молодые люди до 24 лет.

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