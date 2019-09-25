У жителя Сургута снесли дом, пока он отлучался по делам

Полицейские возбудили дело по ч. 1 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества".

Неизвестные на экскаваторе без разрешения снесли балок (дом для временного жилья), пока его хозяин отлучился по делам. Инцидент произошёл в Сургуте на улице Курортной, сообщает URA.ru со ссылкой на УМВД РФ по ХМАО.

Злоумышленников ищет полиция, однако пока правоохранители не знают, в какую сторону двигаться, сообщает агентство. Подозреваемых пока нет.

— Официально, по документам, ни администрация города, ни застройщик, который ведёт жилое строительство в этом микрорайоне, не сносили этот балок. Кто это в конечном счёте был, пока не известно, — заявили в полиции.

В Департаменте городского хозяйства агентству сообщили, что владельцу снесённого домика предложили новостройку на условиях коммерческого найма. Однако мужчина предпочёл встать в очередь на получение квартиры по соцнайму и отправил документы в МФЦ. В список льготников его включат только в 2020 году, да и потом очередь не будет двигаться быстро.

Недавно Лайф рассказывал, как на даче у жителя Челябинска строители вместе с приставами снесли незаконную постройку. Владелец участка за это расстрелял из обреза председателя садового товарищества.