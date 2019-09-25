Диетолог раскрыла секрет похудения на бутербродах с колбасой

При соблюдении рекомендаций, по словам врача, десерты и мясо не будут уходить в жир.

Диетолог Елена Соломатина рассказала о способе, который позволит есть бутерброды с колбасой и не набирать лишних килограммов. Правило заключается в том, чтобы сочетать любимые лакомства и продукты с низкой калорийностью.

Для этих целей отлично подойдёт сельдерей и любая зелень. Эти продукты способны притягивать лишние жиры, которые содержатся, к примеру, в мясе, и выводить из организма. По словам Соломатиной, речь идёт не об уменьшении калорийности других продуктов, а снижении их потенциального вреда для фигуры.

— Съели салат — получили не так много калорий, зато есть объём, который заполнил желудок. Важно понимать, что можно съесть бутерброд с колбасой, а можно с колбасой и сельдереем. В последнем случае калорийность осталась прежней, только вот в жировую ткань ничего не пошло, — объяснила врач изданию "Вечерняя Москва".

При этом данное правило работает и с десертами — можно съесть зелёный салат, а потом позволить себе что-то сладкое. Как пояснила диетолог, в этом случае всё ненужное позже компенсируется зеленью и съеденное не уйдёт в жир.

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