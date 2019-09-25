Замминистра юстиции России пополнил базу скандального "Миротворца"

Чиновника объявили врагом Незалежной из-за "оправдания российской агрессии" и ряда других абсурдных обвинений.

Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаил Гальперин попал в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Ресурс является неофициальным списком "врагов Украины", а свою работу он ведёт с 2014 года по инициативе Антона Геращенко — тогдашнего советника главы МВД. Обычно "Миротворец" обнародует личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисляя их к "изменникам родины". Чаще всего данные россиян оказываются на сайте после посещения ими Крыма.

Администраторы сайта обвиняют Гальперина в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "оправдании российской агрессии" и "манипулировании общественно значимой информацией". Сам замминистра своё присутствие в базе "Миротворца" пока не прокомментировал.

Напомним, что Михаил Гальперин является представителем России в ЕСПЧ с 2017 года. Он курирует вопросы международного права и сотрудничества, а также представляет интересы России в международных и зарубежных судах и арбитражах.

Ранее базу "Миротворца" пополнили семеро членов героического экипажа авиалайнера A321, совершившего в августе аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Этот шаг вызвал негодование у пользователей соцсетей по всему миру.