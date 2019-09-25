СМИ: В Белом доме пытались сорвать встречу Трампа с Зеленским

Противники встречи решили, что Трамп будет представлять Зеленскому в негативном свете возможных соперников по предвыборной гонке в 2020 году.

Высокопоставленные сотрудники администрации Белого дома намеревались помешать встрече президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Источники газеты The Washington Post уверены, что неназванные противники встречи Трампа с Зеленским считают, что Трамп и его окружение получит рычаги влияния на президента Украины для своей политической выгоды.

— Очень много людей пытались не допустить встречи по той причине, что она не будет сосредоточена на украинско-американских отношениях, — заявили источники газете.

Люди, приглашённые на заседание Совета национальной безопасности, ответили, что там не обсуждалось возможное влияние команды Трампа на Украину и президент США собирается обсуждать с Зеленским лишь искоренение коррупции в Незалежной.

Сам же Владимир Зеленский, прибывший в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, заявил, что на встрече с Трампом ничего просить не будет, ведь Украина — новая и сильная страна.