СМИ: В Белом доме пытались сорвать встречу Трампа с Зеленским

Высокопоставленные сотрудники администрации Белого дома намеревались помешать встрече президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Источники газеты The Washington Post уверены, что неназванные противники встречи Трампа с Зеленским считают, что Трамп и его окружение получит рычаги влияния на президента Украины для своей политической выгоды.
— Очень много людей пытались не допустить встречи по той причине, что она не будет сосредоточена на украинско-американских отношениях, — заявили источники газете.
Люди, приглашённые на заседание Совета национальной безопасности, ответили, что там не обсуждалось возможное влияние команды Трампа на Украину и президент США собирается обсуждать с Зеленским лишь искоренение коррупции в Незалежной.
Сам же Владимир Зеленский, прибывший в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, заявил, что на встрече с Трампом ничего просить не будет, ведь Украина — новая и сильная страна.
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