В Донецке полыхает склад боеприпасов — видео

Местные жители сообщают, что слышны взрывы, официальной информации об этом пока нет.

Жители Донецка сняли на видео крупный пожар в Куйбышевском районе города. Столб густого чёрного дыма вздымается над столицей ДНР на сотни метров. Горожане пишут, что гореть может склад боеприпасов, сообщается, что слышны взрывы.

— Сегодня утром в районе произошёл пожар. К сожалению, причины неизвестны, мы сейчас выезжаем на место для их установления, — приводит слова главы районной администрации Ивана Адамца портал ДАН.

В настоящее время территория вблизи места пожара оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте работают экстренные службы города.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что украинские военные обстреляли в Горловке детский сад. В результате артудара здание получило повреждения, к счастью, никто не пострадал.