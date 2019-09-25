Богатейшие семьи мира начали запасаться наличными из-за угрозы кризиса

Рецессию не позднее конца 2020 года ожидает 55% опрошенных финансовых консультантов.

Почти половина (45%) "семейных офисов", управляющих активами богатейших людей мира, начали готовиться к возможному кризису. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого швейцарским банком UBS и исследовательской компанией Campden Wealth.

Рецессию не позднее конца 2020 года ожидает 55% управляющих активами самых состоятельных семей мира. В рамках подготовки к ней 42% руководителей офисов наращивают объём наличности, ещё 22% сокращают количество заёмных средств.

— Средний family office не меняет свой портфель кардинально, но многие наращивают денежные запасы и сокращают вложения в ожидании спада, — говорится в исследовании.

Опасения финансовых консультантов вызваны негативными факторами, способными повлиять на рынок. В частности, речь идёт о Brexit и торговой войне США и Китая.

Ранее агентство Bloomberg составило список богатейших семей мира. Журнал Forbes представил аналогичный рейтинг для России.