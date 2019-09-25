Правительство одобрило законопроект о запрете клеток для подсудимых

К слову, в документе идёт речь о том, чтобы отказаться не только от металлических конструкций, но и от так называемых аквариумов.

Российское правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете клеток в залах суда. Об этом в среду заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, взяв слово во время выступления главы Верховного суда Вячеслава Лебедева.

— У нас есть хорошие новости. На днях правительство дало положительное заключение на проект закона, который был внесён Советом Федерации, –сообщила Матвиенко.

Она отметила, что, несмотря на положительный отзыв, инициаторам запрета клеток для подсудимых предстоит пройти "непростой путь".

Напомним, что в ноябре 2018 года группа сенаторов внесла в Государственную думу законопроект, устанавливающий запрет на использование металлических конструкций в зале судебных заседаний. Причём в документе идёт речь о том, чтобы отказаться не только от клеток, но и от так называемых аквариумов. Инициатива предполагает внесение изменений в статью 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ. А впервые изменить законодательство в этой части предложила лично Валентина Матвиенко.

Прошлой зимой премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судов защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых и подсудимых.