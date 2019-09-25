Украинский призывник женился на двоюродной бабушке ради отсрочки от армии

В военкомате признают, что брак существует лишь на бумаге, но у военных нет желания доказывать это в суде.

24-летний житель Винницкой области Украины, чтобы избежать службы в армии, взял в жёны свою двоюродную бабушку, которая старше его на 57 лет. Телеканал ТСН выяснил, что отсрочку парню даёт опекунство над женой, потому что она ещё и инвалид первой группы.

Молодожёнов журналисты вместе не застали. А соседи говорят, что 80-летнюю Зинаиду Илларионовну, проживающую в селе Байковка, приезжают навестить намного чаще племянники, внуки и сёстры, чем формальный муж. Зато парень регулярно предоставляет справку в военкоматы о браке и опекунстве.

Военком Винницкого комиссариата Александр Данилюк признал право молодого человека на отсрочку по опекунству над инвалидом I группы. Однако он заявил, что у сотрудников комиссариата нет времени собирать доказательную базу о фиктивности брака, так что теперь военные надеются, что парень устыдится своего поступка после огласки СМИ и добровольно пойдёт служить.

Несколько дней назад Лайф рассказывал о другом курьёзе во время призывной кампании на Украине. Под Киевом повестка в армию пришла пятилетнему мальчику.