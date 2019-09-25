Эштон Кутчер объяснил отказ комментировать скандальные секс-мемуары Деми Мур

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Эштон Кутчер и Деми Мур. Фото © Instagram/demi.moore

Бывшая супруга актёра рассказала об откровенных моментах их совместной жизни и жутких историях из своего прошлого.

Голливудский киноактёр Эштон Кутчер отреагировал на вышедшие недавно откровенные мемуары своей бывшей жены Деми Мур под названием "Наизнанку" (Inside Out). По его словам, сперва он хотел оставить язвительный комментарий, но в последний момент одумался и отказался вообще что-либо комментировать.

Я уже собирался нажать кнопку, чтобы опубликовать язвительный твит, но, когда увидел сына, дочь и жену, удалил его, — написал актёр в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что Деми Мур раскрыла секрет, на что ей пришлось согласиться в постели ради Эштона Кутчера. Актриса призналась, что удержать супруга, который был моложе неё на пять лет, оказалось не так просто. Кроме того, в мемуарах Мур рассказывает о пережитом в детстве изнасиловании, борьбе с алкоголизмом, выкидыше и других неизвестных моментах её биографии.

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