Эштон Кутчер объяснил отказ комментировать скандальные секс-мемуары Деми Мур

Бывшая супруга актёра рассказала об откровенных моментах их совместной жизни и жутких историях из своего прошлого.

Голливудский киноактёр Эштон Кутчер отреагировал на вышедшие недавно откровенные мемуары своей бывшей жены Деми Мур под названием "Наизнанку" (Inside Out). По его словам, сперва он хотел оставить язвительный комментарий, но в последний момент одумался и отказался вообще что-либо комментировать.

— Я уже собирался нажать кнопку, чтобы опубликовать язвительный твит, но, когда увидел сына, дочь и жену, удалил его, — написал актёр в "Твиттере".

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️ — ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019

Ранее Лайф сообщал, что Деми Мур раскрыла секрет, на что ей пришлось согласиться в постели ради Эштона Кутчера. Актриса призналась, что удержать супруга, который был моложе неё на пять лет, оказалось не так просто. Кроме того, в мемуарах Мур рассказывает о пережитом в детстве изнасиловании, борьбе с алкоголизмом, выкидыше и других неизвестных моментах её биографии.