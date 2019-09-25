Семьи погибших в бойне на показе "Тёмного рыцаря" выступили против "Джокера"

Родственники убитых возмущены из-за того, что в картине романтизируется образ злодея.

Семьи жертв массового убийства в кинотеатре города Аврора на премьере фильма "Тёмный рыцарь" написали обращение к кинокомпании Warner Bros., в котором выразили возмущение из-за "Джокера". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, в распоряжении которой оказалась копия письма.

Семьи погибших возмущены из-за того, что в картине романтизируется образ злодея и зрители могут проникнуться к нему симпатией. Их удивляет предыстория фильма, вызывающая сочувствие к отрицательному персонажу.

— Мы не отрицаем ваше право на свободу самовыражения. Однако, как знает любой зритель кинокомиксов, с большой силой приходит большая ответственность. Поэтому мы призываем вас присоединиться к нашим усилиям по созданию безопасного общества, где будет меньше огнестрельного оружия, — говорится в послании.

В ответ представители кинокомпании Warner Bros. заверили, что их фильм не пропагандирует насилие.

Напомним, что в июле 2012 года во время показа фильма о Бэтмене "Тёмный рыцарь. Возрождение легенды" в городе Аврора 24-летний студент в маске и чёрном костюме ворвался в зрительный зал и открыл стрельбу по посетителям. 12 человек погибли, ещё 58 пострадали. Стрелка задержали.