Памфилова назвала фамилии ответственных за вмешательство в петербургские выборы

Глава ЦИК выступила с обвинениями в адрес спикера Заксобрания и двух депутатов Госдумы.

Центризбирком располагает фактами прямого вмешательства в муниципальные выборы в Северной столице со стороны должностных лиц и народных избранников. Об этом заявила на заседании в среду председатель комиссии Элла Памфилова. По её словам, обвинения касаются главы петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова, а также депутатов Госдумы от "Единой России" Михаила Романова и Евгения Марченко. К слову, оба представляют в парламенте страны Санкт-Петербург.

— У нас есть факты о прямом вмешательстве в процесс выборов господина Макарова и других депутатов, которые нанесли непоправимый ущерб выборам в Санкт-Петербурге, — заявила Памфилова, уточнив, что речь идёт о Марченко и Романове.

Ранее глава ЦИК заявляла, что кампания по выбору муниципальных депутатов в Петербурге в этом году потребовала от Комиссии вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях. Кроме того, она посетовала, что пока не видит реакции от правоохранительных органов Северной столицы, хотя материалы о нарушениях туда направлялись неоднократно.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге состоялись в единый день голосования, 8 сентября, вместе с выборами губернатора.