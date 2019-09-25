В России началось серийное производство аналога штурмовой винтовки США AR-15

По словам оружейников, предзаказ на одну из самых популярных моделей оружия уже открыт.

Российская оружейная компания ORSIS, известная прежде всего созданием снайперских винтовок, сообщила о запуске серийного производства полуавтоматической винтовки ORSIS-AR15J. Данная модель является аналогом известной американской штурмовой винтовки AR-15.

— Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США, — сообщили РИА "Новости" официальный представитель компании.

Как уточнили российские оружейники, как и американский аналог ORSIS-AR15J разработана под патрон 5,56×45 миллиметров. Особенностью российского образца оружия будет то, что стволы к нему будут производится самой компанией ORSIS. По заявлениям промышленников, это значительно повысит точность и ресурс винтовки.

Отметим, американская полуавтоматическая винтовка под патрон AR-15 начала серийно выпускаться с начала 60-х годов прошлого века. За это время она прошла множество модификаций и стала наряду с автоматом Калашникова одним из самых популярных типов стрелкового оружия. Различные модификации AR-15 находятся на вооружении армий и правоохранительных органов различных стран.