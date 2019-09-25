Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери

Согласно предлагаемым нормам, принудительное проникновение в помещение возможно только по истечении двух сроков для добровольного исполнения требования — десяти дней.

Судебных приставов предложили наделить правом взламывать двери квартир и частных домов, чтобы проверить газовое оборудование или правомерность планировки. Соответствующие поправки в закон "Об исполнительном производстве" подготовил Минюст РФ.

— При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав — исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, — говорится в документе.

Жильцу сначала предложат добровольно пустить в дом судебных приставов. По истечении пяти дней в отношении него будет выноситься постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливаться новый пятидневный срок, по истечении которого дверь взломают. В документе отмечается, что пристав будет обязан обеспечить сохранность имущества жильца и не допустить, чтобы в жильё проникли посторонние.

Ранее ФССП и Минюст предложили давать 30 дней на возврат просроченного долга без суда.