Путин озвучил главный смысл госуправления

Он отметил, что необходимо искать способы точно и оперативно обрабатывать большие массивы данных, чтобы найти лучшие решения для госуправления на всех уровнях.

Президент РФ Владимир Путин назвал главным смыслом государственного управления достижение достойного уровня жизни граждан. Об этом он заявил на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI).

В ходе своего выступления глава государства затронул тему развития России и выполнения национальных проектов, которые нужны для достижения "действительно прорывных результатов". При этом Путин подчеркнул важность постоянной обратной связи относительно использования вложенных ресурсов. Он подчеркнул, что в формировании полной картины происходящего важная роль отдана общественному, парламентскому контролю и представителям высшего органа финконтроля.

— (Представители высших органов финконтроля) по своему статусу призваны содействовать справедливому и ответственному государственному управлению, главный, основной смысл которого — в обеспечении устойчивого развития общества и достижении достойного уровня жизни людей, — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил необходимость искать способы точно и оперативно обрабатывать большие массивы данных, чтобы найти лучшие решения для госуправления на всех уровнях.

Ранее сегодня Путин принял в Кремле президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава государства сообщил, что Россия поставит Боливарианской Республике вакцины от гриппа.