В Подмосковье у нефтепровода нашли пакеты со взрывчаткой

В одном из них, судя по надписи, лежит аммонит, который применяется при промышленных взрывах.

В Подмосковье у посёлка Малые Вязёмы на Можайском шоссе (примерно в 30 километрах от столицы) нашли пакеты, в которых, предположительно, находится взрывчатка. По данным Лайфа, обнаружили их охранники при обходе нефтепровода.

На месте ЧП уже работают экстренные службы, сапёры и сотрудники правоохранительных органов.

Нашли пакеты под бетонными блоками. Схрон уже успел зарасти травой, так что, вероятно, его содержимое находится там долго. В чёрном пакете находилось два серых. В одном, судя по надписи, аммонит 1987 года производства, а во втором — валенок, содержимое которого ещё не установлено.

А ранее в Дагестане молодого человека задержали прямо во время извлечения им самодельного взрывчатого устройства из тайника.