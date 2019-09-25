Forbes составил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

В десятку лидеров попало сразу три автомобильных гиганта, а также две табачные компании.

В пятый раз французский ретейлер Auchan признан крупнейшей иностранной компанией в России. Такие данные в своём ежегодном рейтинге приводит журнал Forbes. Согласно подсчётам аналитиков издания, годовая выручка магазинов "Ашан" и "Атак" в РФ составила 327,7 миллиарда рублей, что составляет почти десятую долю от мировой выручки группы.

Второе место в списке с показателем выручки в 313,2 миллиарда рублей занимает японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor. Третья строчка рейтинга за производителем табачной продукции Japan Tobacco, заработавшим 303,4 миллиарда рублей.

Остальными иностранными компаниями, вошедшими в десятку лидеров, названы табачная Philip Morris, автомобильные Volkswagen и KIA Motors, ретейлер товаров для ремонта Leroy Merlin, производитель продуктов питания PepsiCo, сети магазинов Ikea и Metro Cash and Carry.

Как сообщал Лайф, ранее издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых звёзд мира.