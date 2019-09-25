Стало известно, сколько детей в России гибнет из-за сниффинга

Это распространённая форма подростковой токсикомании, которая проявляется во вдыхании бытового газа.

В России фиксируют ежегодный рост детской смертности из-за различных форм токсикомании. С печальной статистикой журналистов ознакомил представитель главного управления криминалистики СК РФ Виктор Тюков на заседании экспертной группы в Москве.

— Из года в год количество погибших детей возрастает. Если в 2016 году было 65 смертей, в 2017 году — 142, то в 2018 году — уже 154, — проинформировал он.

Всего за три года из-за пагубной привычки погибло 360 детей. При этом растёт статистика смертности из-за сниффинга — это распространённая форма подростковой токсикомании, которая проявляется во вдыхании бытового газа. Чтобы пресечь череду смертей, общественники из организации "Трезвая Россия" предлагают запретить продажу несовершеннолетним газовых баллонов для заправки зажигалок, клея и бытовой химии.

В прошлом году Лайф рассказывал, как в Омске школьник-токсикоман получил ожоги 88% поверхности тела из-за шалостей с бензином. Выжил ли он, неизвестно. А в Уфе подросток умер, надышавшись газом из баллончика.