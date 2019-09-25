Китайский политик назвал Путина великим лидером с чувством долга

Глава парламента Поднебесной отметил твёрдый фундамент, на котором стоит сотрудничество двух стран.

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

— Я рад, что во главе Парламента КНР стоит человек, который хорошо знает, понимает российско-китайские отношения... Характер отношений между Россией и Китаем является примером сотрудничества на международной арене и примером двустороннего сотрудничества, — обратился к гостю Путин.

Ли Чжаньшу в свою очередь заявил о попытках США рассорить Москву и Пекин. Он подчеркнул, что стороны хорошо видят данные старания и не попадутся на эту удочку.

— У нас есть твёрдый фундамент отношений. Председатель (КНР Си Цзиньпин) и вы — великие лидеры, которые целеустремлённы, имеют высокое чувство долга. Вы полностью себя посвящаете своей стране, своему народу. Несёте ответственность за мир на планете, — сказал глава парламента Поднебесной.

Ранее сегодня Путин принял в Кремле президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава государства сообщил, что Россия поставит Боливарианской Республике вакцины от гриппа.