В Тюменской области девушка отомстила бывшему, убив его 6-месячного брата

Ей доверяли и потому оставили с ней ребёнка. Нашли её в лесу с безжизненным телом младенца.

В городе Заводоуковске Тюменской области 24-летнюю девушку подозревают в убийстве шестимесячного младенца. Викторию А. родственники её бывшего молодого человека оставили присмотреть за ребёнком, когда сами отправились на похороны. Однако, вернувшись, не обнаружили ни ребёнка, ни няню, сообщает Следственное управление СК России по региону.

— Женщина, присматривающая за ребёнком, обнаружена в лесном массиве на расстоянии около трёх километров от дома, где проживал малолетний. У девушки в руках обнаружено тело ребёнка, — сообщают следователи.

Для выяснения причин смерти ребёнка будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Журналисты Mash добавляют, что семья полностью доверяла Виктории, а та похитила и убила полугодовалого брата экс-возлюбленного из мести.

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