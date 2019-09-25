Бабьему лету — быть! В Гидрометцентре рассказали, ждать ли 20-градусного тепла

По словам синоптиков, температура в октябре будет достаточно комфортной даже для продолжительных прогулок. Ждём с нетерпением!

Новая волна бабьего лета накроет столичный регион совсем скоро. Уже завтра столбики термометров в Москве поползут вверх. Дневная температура в четверг составит от +10 до +12. Скажете, немного? Но это заметно выше, чем вчера и сегодня (на 3–4 градуса). Тот же температурный режим сохранится 27 и 28 сентября, а дальше — больше.

— Уже 29-го и 30-го мы прогнозируем от +10 до +15 тепла, но будет облачно, — рассказал порталу "360" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Что касается октября, то во время второго осеннего месяца, по словам синоптика, ожидать 20-градусного тепла не стоит. И тем не менее температура будет достаточно комфортной даже для продолжительных прогулок.

— В октябре ещё возможно повышение температур до +13–15 градусов. И при ясной солнечной погоде этот период можно ассоциировать с поздним бабьим летом, — заключил он.

К слову, комфортная погода порадует не только москвичей. Ранее Лайф уже рассказывал, в каких регионах страны ожидается тёплый октябрь. Так, аномальную солнечную активность синоптики предрекают для Архангельской области, Ненецкого округа, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей и не только.

А на этой неделе у жителей России во многих городах появилась возможность немного раньше окунуться в "зимнюю сказку". Фото и видео первого снега, снятого замёрзшими и возмущёнными очевидцами, расходятся по соцсетям.