Греф спрогнозировал мировую революцию госуправления

По мнению главы Сбербанка, эта сфера отстаёт от технологического прогресса, а потому требует реформации.

Современные технологии являются следствием четвёртой промышленной революции, которая привнесла в жизнь общества большое количество нововведений. В то время как система государственного управления не видоизменилась. Потому сейчас назревает первая революция госуправления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

— Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления. Потому что четвёртая промышленная революция привнесла столько новых технологий, что она поставила все государства перед необходимостью проведения первой революции государственного управления, — сказал Греф, выступая на XXIII международном конгрессе организации ИНТОСАИ.

Как пояснил глава Сбербанка, в рамках революции госуправления будут меняться сложившиеся процессы руководства страной и обществом, произойдёт расширение "линейки чиновников, которые будут заниматься изменениями, проектным управлением и начинать внедрять инновации".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что мечтает перейти на четырёхдневную рабочую неделю, однако пока не знает, как это сделать.