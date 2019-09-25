Греф спрогнозировал мировую революцию госуправления

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Герман Греф. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

По мнению главы Сбербанка, эта сфера отстаёт от технологического прогресса, а потому требует реформации.

Современные технологии являются следствием четвёртой промышленной революции, которая привнесла в жизнь общества большое количество нововведений. В то время как система государственного управления не видоизменилась. Потому сейчас назревает первая революция госуправления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления. Потому что четвёртая промышленная революция привнесла столько новых технологий, что она поставила все государства перед необходимостью проведения первой революции государственного управления, — сказал Греф, выступая на XXIII международном конгрессе организации ИНТОСАИ.

Как пояснил глава Сбербанка, в рамках революции госуправления будут меняться сложившиеся процессы руководства страной и обществом, произойдёт расширение "линейки чиновников, которые будут заниматься изменениями, проектным управлением и начинать внедрять инновации".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что мечтает перейти на четырёхдневную рабочую неделю, однако пока не знает, как это сделать.

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