СК задержал высокопоставленного генерала МВД за вымогательство 100 млн

Следователи считают, что офицер требовал у бизнесмена взятку, обещая прекратить уголовное преследование.

СКР задержал высокопоставленного генерала, заместителя начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом в среду сообщает Mash.

Следователи считают, что офицер требовал у неназванного бизнесмена взятку в 100 миллионов рублей, обещая прекратить уголовное преследование в отношении него. Как сообщают в Басманном суде, в ближайшее время Мельникову будет избрана мера пресечения. СКР будет просить о его аресте.

Из открытых источников известно, что генерал Мельников за время работы в полиции был награждён медалью "За боевое содружество" и нагрудным знаком "За безупречную службу". По данным МК, офицер курирует вопросы обеспечения деятельности Правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельности ИВС, специальных приёмников и подразделений охранно-конвойной служб.