Вышинский рассказал Лайфу о своём здоровье: Узнал много нового

По словам журналиста, он чувствует себя хорошо, но сейчас переживает очень эмоциональный период.

Кирилл Вышинский накануне прошёл первое медицинское обследование после своего возвращения с Украины, где провёл долгое время в тюрьме. Как рассказал Лайфу журналист, чувствует он себя хорошо, но вот пребывание в местах заключения не прошло бесследно для здоровья.

— Я чувствую себя хорошо. Хотя узнал много нового о своём здоровье. О месяцах, проведённых в тюрьме, о результате их влияния на моё здоровье. Я, наверное, ещё сейчас на каком-то большом адреналине и на нервах, поскольку резкий контраст после тюрьмы. Сразу оказался не только в круге внимания, но и в круге заботы, самое главное — среди близких и дорогих мне людей. Это как бы эмоциональный маятник или синусоида. В тюрьме всё было спокойно или ровно, как принято там говорить. А здесь такой резкий скачок эмоциональный. И это, наверное, чувствуется, потому что я излишне эмоционален. Я думаю, что всё будет хорошо, — рассказал Кирилл Вышинский.

Также журналист рассказал о своих планах по запуску новой телепрограммы на российском телевидении, получившей название "Настоящая Украина".

— Это будет что-то типа телевизионного журнала с разными страницами, рассказывающими истории о культуре, о событиях, о персоналиях, которых не очень хорошо знают здесь. Знают только каких-то топовых людей, которые за ширмой большой политической жизни. Мы будем рассказывать об Украине, чтобы россияне знали о том, как живут украинцы, — уточнил Вышинский.

В то же время Кирилл Вышинский намерен продолжать работу с редакцией РИА "Новости-Украина", которую возглавлял в Киеве.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали на Украине в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. В конце августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

7 сентября произошёл обмен заключёнными между Россией и Украиной. Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках договорённостей. В их числе и был глава РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский.