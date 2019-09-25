Похитителя картины Куинджи приговорили к трём годам колонии

Денис Чуприков ранее признался, что "временно позаимствовал" полотно ради хайпа.

Денис Чуприков, который 27 января украл картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, приговорён к трём годам лишения свободы. Лайфа вёл прямую видеотрансляцию из Замоскворецкого суда Москвы.

— Местом отбывания наказания суд назначает колонию строгого режима, — огласила вердикт судья.

Приговор в отношении Чуприкова пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Как сообщал ранее Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей. Вскоре по горячим следам был задержан Денис Чуприков. Отрицать вину он не стал, а объяснил, что "временно позаимствовал" полотно ради хайпа.