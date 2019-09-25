В лесах под Костромой грибники нашли "захоронения" советских денег

Там некогда располагались ракеты с ядерными боеголовками в шахтно-пусковых установках. Ракеты утилизировали, а в шахтах решили сделать кладбище денег.

Жители Костромской области, отправившиеся в леса за грибами, наткнулись на закрытые пусковые шахты ракет, которые доверху набиты купюрами советской эпохи. Причём эти богатства прошлого представляют угрозу для современности, отмечает "Российская газета".

Деньги образца 1961 года достоинством от рубля до пятидесяти упакованы в пластиковые пакеты и были когда-то аккуратно сложены. Теперь разорванные мешки и обгорелые купюры разбросаны на большой площади в лесу. Местные жители уверены, что захоронение купюр грозит локальной экологической катастрофой. Это место нанесли на "Карту свалок", которую разработали общественники.

С местными жителями согласны и эксперты. Они заметили, что отработанная денежная масса могла отравить грунтовые воды. В соседней Ивановской области дела с захоронением денег обстоят ещё хуже.

— Кострома в 1996 году обошлась малой кровью: у нас захоронили только восемь шахт — по 60 тонн денежной массы в каждую... Я работала специалистом в Облкомэкологии и дала отрицательное заключение на захоронение в шахты денежной массы, поскольку после взрыва стволов шахт нарушилась их герметичность и вредные вещества, содержащиеся в отработанной денежной массе, могли отравить грунтовые воды, — рассказала РГ инженер-гидрогеолог, сопредседатель экодвижения "Во имя жизни" Валентина Ямщикова.

Бывший начальник инженерной службы костромской ракетной дивизии Александр Жук добавил, что недавно к нему за консультацией приезжали охотники за чёрным металлом, которых интересует не содержимое шахт, а их стенки. Ведь они изготовлены из высоколегированной корабельной стали толщиной около 10 миллиметров.

— На мой взгляд, находящиеся в шахтах деньги сегодня никому не нужны, даже нумизматам. Они — побочный продукт. Те, кто копает землю вокруг шахт, пытаются взять не деньги, а металл, — рассказал Жук.

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