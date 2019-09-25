Климкин назвал невесёлой перспективой импичмент Трампа из-за Украины

Он похвалился тем, что теперь будто все вокруг понимают, на что способна Украина.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что причастность Украины к началу процесса импичмента президента США Дональда Трампа даёт не очень весёлую перспективу стране.

— Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень весёлая перспектива, — написал Климкин в "Твиттере".

Он будто с гордостью добавил, что теперь все понимают, на что способна Украина.

Напомним, что запуском для процедуры импичмента Трампа в США стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. На Трампа пожаловались чиновники, которые усмотрели в его словах признаки использования служебного положения. Тот якобы пригрозил Зеленскому отказать в помощи Украине, если тот не поможет с разбирательствами по политическому конкуренту Трампа — Джо Байдену.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее объяснил, почему довести импичмент Трампа до конца не удастся.