Берлин подтвердил, что получил обращение Путина по РСМД

Власти Германии действительно получили послание президента РФ Владимира Путина по поводу ограничения на ракеты средней и меньшей дальности.
— Я могу вам подтвердить, что Правительство ФРГ получило послание российского президента. По нашим сведениям, и другие союзники и партнёры получили подобное письмо, — приводит ТАСС слова представителя Кабмина ФРГ.
Там добавили, что изучат и проанализируют письмо. В кабмине Германии заверили, что открыты к диалогу с Россией.
Ранее "Коммерсант" сообщал, что Владимир Путин направил в столицы ряда стран, в том числе и членов НАТО, послания с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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