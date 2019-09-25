Берлин подтвердил, что получил обращение Путина по РСМД

Российский лидер предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах соответствующего вооружения.

Власти Германии действительно получили послание президента РФ Владимира Путина по поводу ограничения на ракеты средней и меньшей дальности.

— Я могу вам подтвердить, что Правительство ФРГ получило послание российского президента. По нашим сведениям, и другие союзники и партнёры получили подобное письмо, — приводит ТАСС слова представителя Кабмина ФРГ.

Там добавили, что изучат и проанализируют письмо. В кабмине Германии заверили, что открыты к диалогу с Россией.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что Владимир Путин направил в столицы ряда стран, в том числе и членов НАТО, послания с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.