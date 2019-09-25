Зеленский показал в ООН пулю и обвинил Россию в нападении на Украину

Таким образом он хотел показать участникам заседания, как дёшево сейчас стоит человеческая жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался методом своего предшественника Петра Порошенко и пришёл в ООН не с пустыми руками. Если Порошенко приносил российские паспорта, которые якобы забрали у пленных в Донбассе, Зеленский показал с трибуны пулю и обвинил Москву в ведении войны против Киева. В ходе выступления он назвал своей главной задачей завершение конфликта на востоке Незалежной.

Зеленский заявил, что эти 12,7 мм якобы остановили жизнь воевавшего в Донбассе оперного певца Василия Слипака. Пуля стоит всего десять долларов, и сейчас на планете это цена человеческой жизни, заявил Зеленский.

— Пять лет длится война в Донбассе. Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, 1,5 млн людей вынуждены покинуть свои дома. И каждый год эти цифры растут, — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что завершение конфликта в Донбассе и возвращение всех оккупированных украинских территорий являются его задачей, но не ценой жизней соотечественников. Он также заявил о необходимости переосмыслить современный мировой порядок.

Ранее Зеленский назвал Украину новой и сильной страной, которая ни у кого ничего не просит.

Напомним, что Киев ввёл войска в Донбасс в 2014 году. Перед этим в стране произошёл государственный переворот и новые власти государства выступили в том числе за запрет на русский язык, за курс в НАТО. По всей стране начались беспорядки, националисты-радикалы угрожали инакомыслящим. На этом фоне на востоке страны образовались Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Их жители отказались следовать новой политике и были вынуждены защищать свою жизнь с оружием. Киев же при этом обвиняет в агрессии Москву.