Путин потребовал отвечать на обращения пострадавших от паводка в Приангарье

Глава государства в ближайшее время намерен заслушать доклады о каждом из подобных случаев.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все обращения, которые поступили от пострадавших от паводка в Иркутской области, должны быть позитивно решены. Он в ближайшее время намерен заслушать доклады о выполнении каждой просьбы.

Российский лидер напомнил, что во время визита в Приангарье пострадавшие обращались к нему с просьбами. Их было 117, и "все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены", подчеркнул он.

— В ближайшее время (администрация подскажет, когда именно) соберёмся и попрошу мне доложить о том, что делается по каждому из этих обращений, — заявил глава государства в ходе совещания с правительством.

Напомним, что этим летом Приангарье пережило две волны сильнейшего паводка, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибло 25 человек, несколько пропали без вести. В результате стихийного бедствия было подтоплено почти 17,4 тысячи домов. После визита в регион Путин поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим от паводка.