Кукла Барби стала "гендерно-нейтральной"

У новых кукол есть по два варианта причёсок и одежды, мужские и женские аксессуары, но нет груди.

Компания Mattel, производящая кукол Барби, выпустила "гендерно-нейтральную" линейку игрушек. Об этом говорится в сюжете телеканала CNN. Задумка состоит в том, чтобы каждый ребёнок смог сам для себя решить, кем он сегодня играет — куклой-девочкой или куклой-мальчиком.

У Барби из новой серии Creatable World ("Созидаемый мир") есть шесть вариантов оттенков кожи, азиатский, африканский и европейский тип внешности. У каждой куклы в наборе идут свои аксессуары и даже парик. А вот что игрушки "утратили" в процессе "эволюции", так это вторичные "половые признаки": у новых Барби нет груди. Кроме того, исчезли привычные очертания фигуры — песочные часы: разница между талией и бедрами теперь выражена не так отчетливо, чтобы кукла могла примерить на себя мужскую и женскую роли.

Производители утверждают, что на Западе существовал огромный запрос на выпуск "гендерно-нейтральной" новинки. Над выпуском игрушки якобы работали специалисты по детской психологии, педагоги и представители родительского сообщества. Компания заявляет, что гордится своим "отказом от стереотипов".

Кстати, стоимость гендерно-нейтральной куклы — около 45 долларов.

Ранее в Мексике запретили продажу кукол Барби в образе Фриды Кало. Оказалось, что правом на использование образа художницы обладает лишь её семья.

А в прошлом году был анонсирован выпуск 17 новых кукол, которые призваны стать "ролевыми моделями для девочек". Среди них оказались известная американская писательница и первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан, — Амелия Эрхарт, физик и математик Кэтрин Джонсон, режиссёр Пэтти Дженкинс, чемпионка зимних Олимпийских игр 2018 года в дисциплине хафпайп Хлоя Ким, боксёр Никола Адамс и многие другие.