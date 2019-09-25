Во Внуково четыре года работали водители с поддельными лицензиями

В 2015 году сотрудники должны были сдать экзамен на подтверждение квалификации, но, не справившись с испытанием, они купили документы.

Водители с поддельными лицензиями на протяжении четырёх лет управляли заправщиками самолётов в столичном аэропорту Внуково. Недействительными свидетельства о подготовке для перевозки опасных грузов (ДОПОГ) оказались у пяти человек. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Работники ЗАО "Топливо-заправочный сервис", которое обслуживает Внуково, ещё в 2015 году должны были подучиться и сдать экзамен на подтверждение квалификации. Однако нашёлся способ легче — заплатить 15 тысяч рублей. Так пять водителей и поступили. Через две недели им выдали настоящие свидетельства, только зарегистрированы они были на других лиц.

Подлог выяснился лишь спустя четыре года. Во время допроса водители дали признательные показания.

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