Блогерша Лена ТТ перевела мошенникам 40 тысяч рублей, "спасая мать подруги"

Только после этого она узнала, что подруга ни в какой помощи не нуждается и с её мамой всё в порядке.

Преподаватель стиля танца Vogue в студии хореографии The Dome, стилист и блогер Лена ТТ (Елена Идигешева), листая ленту в "Инстаграме", увидела, что её знакомая разместила два поста с просьбой о помощи для её матери. Елена, ни минуты не колеблясь, отправила 40 тысяч рублей на карту, которая была указана в посте. Оказалось, что деньги ушли мошенникам.

В посте сказано, что мать подруги Елены сбила машина и срочно нужно собрать порядка миллиона рублей. В другом посте было фото якобы подтверждающего это медицинского документа.

Вскоре якобы просившая помощи девушка оповестила подписчиков, что аккаунт взломан, однако для Елены ТТ и, возможно, других знакомых владелицы взломанного аккаунта эта информация оказалась запоздалой.

Накануне Лайф рассказывал о мошенниках, которые смогли убедить доверчивую девушку прислать интимные фотографии, якобы для службы безопасности банка.