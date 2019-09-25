Блогерша Лена ТТ перевела мошенникам 40 тысяч рублей, "спасая мать подруги"

11

Блогерша Лена ТТ. Фото © instagram/lena_tt

Только после этого она узнала, что подруга ни в какой помощи не нуждается и с её мамой всё в порядке.

Преподаватель стиля танца Vogue в студии хореографии The Dome, стилист и блогер Лена ТТ (Елена Идигешева), листая ленту в "Инстаграме", увидела, что её знакомая разместила два поста с просьбой о помощи для её матери. Елена, ни минуты не колеблясь, отправила 40 тысяч рублей на карту, которая была указана в посте. Оказалось, что деньги ушли мошенникам.

<p>Скрины поста из &#34;Инстаграма&#34; подруги Елены Идигешевой</p>

В посте сказано, что мать подруги Елены сбила машина и срочно нужно собрать порядка миллиона рублей. В другом посте было фото якобы подтверждающего это медицинского документа.

<p>Скрины страниц &#34;Инстаграма&#34; подруги Елены Идигешевой</p>

Вскоре якобы просившая помощи девушка оповестила подписчиков, что аккаунт взломан, однако для Елены ТТ и, возможно, других знакомых владелицы взломанного аккаунта эта информация оказалась запоздалой.

Накануне Лайф рассказывал о мошенниках, которые смогли убедить доверчивую девушку прислать интимные фотографии, якобы для службы безопасности банка.

Автор:
ИК
Иван  Комогорцев
Соавторы:
Дарья  Гольдман
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×