Даже сейчас, когда период летних отпусков кончился, ожидание в очереди за билетами в музей составляет 4 часа.

Директор Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова в беседе с Лайфом прокомментировала ситуацию с наплывом китайских туристов. По ее словам, иностранных гостей в музее всегда было много, однако в этом сезоне проблема достигла апогея: даже сейчас, когда период летних отпусков кончился, ожидание в очереди за билетами в музей составляет 4 часа.

— В этом году мы наблюдаем беспрецедентный наплыв посетителей и очень трудно объяснить людям, что дворец физически не может принять всех посетителей и желающих, — комментирует Таратынова.

В будущим году, по словам собеседницы Лайфа, наплыв туристов не уменьшиться, а будет таким же, или, может быть, больше. Именно поэтому музей хочет выстроить систему приема, которая делала бы пребывание туристов в их стенах более комфортным.

— Очень своевременная инициатива Минкульта помочь нам определиться с алгоритмом приема посетителей. Сейчас мы будем совещаться, может быть, подключать туристические организации, чтобы они нам что-то порекомендовали. Ведь туристический бизнес — это не отделимая часть бытия Санкт-Петербурга. Приедет группа экспертов, будем обсуждать, — говорит она.

Напомним, что ранее заместитель министра культуры Алла Манилова предложила сделать в Царском Селе отдельные дни для туристов из Китая, однако позже ведомство выпустило официальное заявление о том, что это не выход.

Кстати, сама Ольга Таратынова предлагала со следующего года ввест электронную систему продажи билетов по паспортам, чтобы посетители приезжали к определенному времени и не стояли в очереди, но как это решит проблему с растущим потоком иностранцев, пока неизвестно.

— Год назад у нас был сезон с июня по август, но сейчас мы констатируем, что жители Китая они начали приезжать и зимой, хотя и в гораздо меньших количествах. Сейчас в октябре и даже в ноябре залы заполняются, — рассказывает директор музея "Царское Село". — В день к нам приходят около 10 000 посетителей, большая часть из них — это китайцы.

Ранее Лайф подробно рассказывал, как российских туроператоров заставили жить по правилам китайских туристов. Их количество с каждым годом продолжает расти.