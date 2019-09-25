С Байконура в последний раз запустили ракету "Союз-ФГ" с украинской "начинкой"

Стыковка космического корабля с Международной космической станцией ожидается в 22:46 по московскому времени.

Космический корабль "Союз МС-15" вышел на орбиту и взял курс к Международной космической станции. В космос его вывела последняя содержащая детали украинского производства ракета-носитель "Союз-ФГ". Лайф вёл прямую трансляцию запуска.

В экипаж корабля "Союз МС-15" вошёл первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури. Вместе с ним на борту находятся россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир. Космонавт Эмиратов вернётся на Землю через восемь дней.

Сегодняшний запуск стал 70-м и последним для этого типа ракет. Со следующего года все пуски пилотируемых кораблей будут выполняться на ракетах "Союз-2.1а", которые не имеют зарубежных комплектующих.