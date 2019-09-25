Не та пуля. Зеленского поймали на лжи во время доклада в ООН

Как утверждал украинский президент, Василий Слипак погиб от пули калибром 12,7 мм. Но всё совсем не так.

Во время выступления в зале Генассамблеи ООН президент Украины представил участникам заседания пулю калибром 12,7 мм, которой якобы был убит в Донбассе украинский военный, а до этого известный оперный певец Василий Слипак. Однако в 2016 году Лайф взял интервью у снайпера ДНР. Он рассказал о бое, в котором был убит украинский артист.

Ополченец с позывным Морячок признался, что именно он, чтобы спасти из-под огня своих товарищей, стрелял по пулемётному расчёту ВСУ, в котором проходил службу оперный певец. При этом в ходе интервью Морячок не выпускает из рук своё оружие — снайперскую винтовку Драгунова калибром 7,62 мм.

Напомним, для украинских лидеров далеко не впервой приносить в зал ООН предметы, которые, по их мнению, говорят о причастности Москвы к военному конфликту в Донбассе. В частности, экс-президент Незалежной Пётр Порошенко приносил часть кузова автобуса, подорвавшегося на мине. И хотя произошло это в зоне, подконтрольной Киеву, Порошенко обвинил в случившемся ополчение Донбасса. Также Порошенко приносил в ООН несколько российских паспортов, которые якобы забрали у пленных в Донбассе.

Напомним, что Киев ввёл войска в Донбасс в 2014 году. Перед этим в стране произошёл государственный переворот и новые власти государства выступили в том числе за запрет на русский язык, за курс в НАТО. По всей стране начались беспорядки, националисты-радикалы угрожали инакомыслящим. На этом фоне на востоке страны образовались Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Их жители отказались следовать новой политике и были вынуждены защищать свою жизнь с оружием. Киев же при этом обвиняет в агрессии Москву.