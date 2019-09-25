Опубликовано фото убийцы Михаила Круга

Киллер поплатился собственной жизнью за расстрел известного шансонье — менее чем через год его убил фанат исполнителя.

Опубликовано фото члена банды "Тверские волки" Дмитрия Веселова, который летом 2002 года убил популярного певца Михаила Круга. По версии следствия, именно бандит по кличке Весел произвёл в шансонье два выстрела из пистолета ТТ.

По данным портала Tverigrad, Веселов учился в военно-воздушном училище в Кургане и в Челябинском военно-воздушном училище, а затем служил прапорщиком на аэродроме Мигалово в Твери, откуда был уволен по сокращению. Вступил в банду, когда ему было около 30 лет. Там он якобы контролировал работу проституток на участке трассы Москва — Санкт-Петербург в Тверской области.

Во время нападения на дом Михаила Круга, произошедшего 17 лет назад, он сыграл ключевую роль. По словам фигурантов дела, убийство певца не было запланировано, целью была только кража. Но хозяин дома неожиданно возник перед Веселовым, и тот, не раздумывая, пустил в него две пули, а затем застрелил его пса. Затем за жизнь шансонье он поплатился своей. Другой член банды "Тверские волки" Александр Осипов по кличке Волчонок в 2003 году убил Весела после того, как тот под дулом пистолета признался в убийстве Круга.