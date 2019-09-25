Выпускники "школы губернаторов" возглавили два комитета Совфеда

Обучаясь на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ, они показали хорошие результаты и высокий уровень своих компетенций.

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова избрана председателем Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Решение было утверждено на заседании верхней палаты в среду, 25 сентября. На этом посту она сменила Зинаиду Драгункину, которая возглавляла комитет с 2011 года. А сама Гумерова с 2014 года являлась её первым замом. До назначения в верхнюю палату она работала республиканским омбудсменом по правам ребёнка, участвовала в программе подготовки кадрового резерва РАНХиГС и Администрации Президента так называемой школы будущих губернаторов.

В бюджетном комитете тоже произошла рокировка. Так, бывший глава комитета Сергей Рябухин стал его первым зампредседателя. А бывший первый замглавы комитета Николай Журавлёв, наоборот, получил председательский пост. Журавлёв известен как автор многих законодательных инициатив: по регулированию рынка микрофинансирования, коллекторской деятельности, введению ипотечных каникул. До прихода в Совфед он работал на руководящих должностях в банковской сфере. И, как и Гумерова, он является выпускником программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Перестановки в руководстве комитетов верхней палаты прокомментировал директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ), генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

— Они оба (Гумерова и Журавлёв. — Прим. ред.) имеют профильное образование, много лет отдали финансовой и образовательной сферам. Обучаясь на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ, показали хорошие результаты и высокий уровень своих компетенций, — заявил Комиссаров. — Мы рады за всех наших выпускников и особо отмечаем то, что они оказываются востребованными не только на региональном уровне, но и на федеральном.

Программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) по развитию кадрового управленческого резерва разработана ведущими вузами, корпоративными университетами и инновационными центрами. Её цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач.