Адвокат пояснил, зачем наделять приставов правом взламывать двери

По мнению юриста, данная поправка в законе поможет избежать крупных аварий с газовым оборудованием.

Предложение о наделении судебных приставов правом взламывать двери квартир и частных домов, чтобы проверить газовое оборудование или правомерность планировки, является разумным решением. Такое мнение в эфире НСН высказал почётный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский. Эксперт пояснил, что подобные проверки призваны помочь и уберечь жизнь и здоровье граждан, а не урезать их права.

— В принципе, это разумное решение, потому что неисправность газового оборудования и перепланировки, которые затрагивают несущие конструкции, — это угроза для жизни и здоровья жильцов этого дома. Права одних людей не могут ущемлять права других. В данном случае брать за приоритет неприкосновенность жилища вопреки угрозе взрыва газового оборудования или обрушения дома — совершенно несправедливо по отношению к другим невиновным людям, — отметил эксперт.

Александр Островский подчеркнул, что предложенные Минюстом меры не нарушают права собственников, потому что решение о взломе будет всё равно приниматься судом и только после нескольких предупреждений жильца со стороны проверяющих органов.

— Очевидно, что это норма появилась после серии взрывов газа и обрушений в результате перепланировок, когда люди погибали и оставались без жилья. Важно, что делается это не по прихоти приставов, а по решению суда. Суд вызывает и выслушивает владельца проблемной квартиры, выслушивает его доводы, выносит решение, после чего ему предоставляется время. Гарантии прав владельца квартиры, в которой имеются или предполагаются серьёзные нарушения, таким образом будут соблюдены, — заявил Островский.

Адвокат привёл также в пример законодательство Испании, где самострой и несогласованные перепланировки жестко наказываются властями. Доходит до того, что по курортным зонам летают беспилотники, фиксируя возможные нарушения с воздуха, добавил юрист.

Островский предположил, что новые поправки не подразумевают взлом двери, когда она будет выламываться или выбиваться самыми варварскими способами. По его мнению, для этой процедуры будут привлекаться специальные службы, которые откроют дверь, не прибегая к её повреждению.

А вот у жителя Сургута снесли дом, пока он отлучался по делам.