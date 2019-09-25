Греф назвал три качества "человека будущего"

По его убеждению, посредством инвестиций в обладателей этих компетенций нужно делать вклад в технологии.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал ключевыми качествами "человека будущего" креативность, развитое системное мышление и умение достигать результата. Об этом он заявил на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI).

— Основные компетенции "человека будущего" включают высокую степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата. Вот эти три сита, через которые проходит большое количество людей на входе, — заявил глава крупнейшего российского банка.

Греф считает, что в обладателей этих трёх качеств нужно вкладывать как можно больше — готовить их в детском саду, школе, вузе и воспитывать всю жизнь. Инвестиция в людей и является, по его мнению, единственным способом вкладываться в технологии.

Глава Сбербанка добавил, что все работодатели "охотятся" за профессионалами с широким кругозором, которые владеют смежными когнитивными и социальными навыками.

Ранее Греф спрогнозировал мировую революцию государственного управления.