Захарова заявила, что импичментом Трампа демократы выставляют США на посмешище

Она напомнила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал тысячи подобных материалов, и заявила, что его стоит назвать героем США.

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа, которую запустила председатель палаты представителей Конгресса Штатов Нэнси Пелоси, — это пример того, как страна выставляет себя на всемирное посмешище, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такой вывод она сделала после того, как ознакомилась со стенограммой телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Именно этот разговор для Демократической партии США стал поводом начать процедуру импичмента.

— Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вчера решила запустить процедуру импичмента своему президенту. Эта такая работа у демократов в США — выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси, — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

Как сообщал Лайф, Конгресс США инициировал процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и пообещал помощь Украине, если там в свою очередь изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.

Сам президент заявил, что демократы испортили важный день работы в Генассамблее ООН.