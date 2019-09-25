Azur Air прокомментировала Лайфу посадку самолёта с горящим шасси в Барнауле

Пилоты смогли остановить воздушное судно в самом конце взлётно-посадочной полосы.

В авиакомпании Azur Air прокомментировали Лайфу ЧП в аэропорту Барнаула, где у самолёта во время посадки загорелась стойка шасси. Речь идёт о рейсе ZF-2244 из вьетнамского города Камрань.

— Во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. В целях обеспечения безопасности экипаж, согласно инструкции, начал немедленную эвакуацию пассажиров, — сообщили в пресс-службе.

Благодаря слаженным действиям экипажа никто не пострадал. Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом начала расследование причин ЧП. Проверку по факту произошедшего начала также Барнаульская транспортная прокуратура.

Ранее Лайф публиковал видео первых секунд после аварийной посадки авиалайнера, где видно, как пассажиры в панике пытаются разыскать родных.